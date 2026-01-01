Microfiber mop, short fibre, 40 cm | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.999-132.0
โปรแกรม
มาตรฐาน
โครงสร้างของพื้น
พื้นเรียบและมีลายเล็กน้อย
ระดับสิ่งสกปรก
ระดับความสกปรกต่ำถึงปานกลาง
การใช้งานสิ่งทอ
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
หน้ากว้างการทำความสะอาด (ซม)
40
การติดตั้งผ้า
Pockets
วัสดุ
85% PET / 15% PA
วัสดุของสิ่งทอ
ไมโครไฟเบอร์
ประเภทการผลิต
ผ้าถักแบบขน (แบ่งชั้นทำความสะอาด)
โครงสร้างของผ้า
ขนห่วง
อุณหภูมิในการซัก (°C)
90
คำแนะนำในการซัก (°C)
60
อุณหภูมิของเครื่องอบแห้ง (°C)
60
จำนวนรอบการทำความสะอาด¹⁾
300
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์/น้ำหนักต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (กก / กรัม/ตรม)
0.098 / 440
ขนาด (ยาว × กว้าง ) (มม.)
400 140
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน