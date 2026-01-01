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    Microfiber mop, short fibre, 40 cm | Kärcher

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    Blue microfibre mop pad with colour-coded tags on a white background.

    Microfiber mop, short fibre, 40 cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.999-132.0

    • ที่ใส่ถุง
    • วัสดุไมโครไฟเบอร์: 85% PET, 15% PA, ได้มาตรฐาน EU Ecolabel
    • ใช้งานได้กับพื้นแข็งทั่วไปและพื้นที่ไวต่อน้ำ
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    ปฏิบัติตามหรือใช้ระดับอุณหภูมิและน้ำยาทำความสะอาดตามที่แนะนำ นอกจากนี้การใช้เครื่องอบผ้า โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก