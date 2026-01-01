Microfibre cloth hand pad holder velcro | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-036.0
การใช้งานสิ่งทอ
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
อุณหภูมิในการซัก (°C)
90
คำแนะนำในการซัก (°C)
60
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์/น้ำหนักต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (กก)
0.77
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.93
ขนาด (ยาว × กว้าง ) (มม.)
565 x 120
ขนาดพร้อมบรรจุภัณฑ์ (มม.)
565 x 120 x 70
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน