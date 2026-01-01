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    Microfibre cloth hand pad holder velcro | Kärcher

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    Cleaning tool set with handle, mop head, squeegee, blue and white cloths, and packaging box on white background.

    Microfibre cloth hand pad holder velcro

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-036.0

    • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำความสะอาดกระจกและพื้นที่เข้าถึงยาก
    • ด้ามอะลูมิเนียมปรับความสูงได้ 56–93 ซม. พร้อมแผ่นรองมือแบบสรีรศาสตร์
    • ม็อบสำหรับพื้นผิวทั่วไปและม็อบไมโครไฟเบอร์พิเศษสำหรับพื้นผิวเงา