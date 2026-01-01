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    Microfibre mop abrasive light | Kärcher

    Blue microfibre mop pad with coloured tags, laid flat on a white background.

    Microfibre mop abrasive light

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.999-381.0

    • ที่ใส่ถุง
    • วัสดุ: 50% โพรพิลีน (PP), 40% โพลีเอสเตอร์ (PET), 10% โพลีอะไมด์ (PA), EU Ecolabel
    • เหมาะสำหรับกระเบื้องกันลื่น
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