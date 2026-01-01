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    Mop Ray Infinity | Kärcher

    Grey and turquoise flat mop with an extendable handle and a striped cleaning pad.

    Mop Ray Infinity

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-034.0

    • ระบบสเปรย์ม็อบ พร้อมตัวจับแบบตีนตุ๊กแก, ถังน้ำในตัว 500 มล., ตัวจับจดสิทธิบัตร
    • ตีนตุ๊กแกใช้งานง่าย, ด้ามหมุนได้และเป็นมิตรกับข้อต่อ
    • ม็อบ Soft Striat 1 ชิ้น
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