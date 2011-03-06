รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลแบบมัลติฟังก์ชั่นจาก Kärcher และ Holder
Kärcher Municipal GmbH ที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ได้ออกแบบพัฒนารถ และอุปกรณ์สำหรับงานเทศบาลอย่างครบครัน ภายใต้องค์กรใหม่นี้ แบรนด์โฮลเดอร์และคาร์เชอร์ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และกำลังขับเคลื่อน สำหรับคุณในฐานะลูกค้า กรณีนี่หมายถึงการจัดการงานทำความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี ด้วยคุณภาพระดับเฟิร์สคลาส ด้วยรถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลแบบมัลติฟังก์ชั่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาสร้างความเชื่อมั่นในอุปกรณ์เพื่องานเทศบาลในอนาคต
รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลของคาร์เชอร์ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมในทุกที่ ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับพื้นผิวที่อาจขรุขระ ถนน ทางเดิน ที่จอดรถ พื้นที่สนามหญ้า ไปจนถึงลานกีฬา และทุกฤดูกาล การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในฤดูร้อน ไปจนถึงการใช้งานในฤดูหนาว ด้วยการใช้งานที่แตกต่างกัน รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลของคาร์เชอร์เหล่านี้ จะถูกนำเสนอโซลูชันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในแง่ของประสิทธิภาพ การทำงาน และความประหยัด และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า