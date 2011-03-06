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    รถทำความสะอาดสำหรับงานเทศบาล

    รถกวาดและขนย้ายสิ่งปฏิกูลและฝุ่นในเขตเทศบาลให้แรงขับเคลื่อนตั้งแต่ 26 ถึง 156 แรงม้า (18.9 ถึง 115 กิโลวัตต์) ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่น ให้ผลลัพท์ที่รวดเร็วกว่า ประหยัดทั้งเวลาและแรง ทนทาน และใช้งานได้ไม่จำกัด เพื่อการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมคุ้มค่า อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเติมได้ เพื่อการทำความสะอาดหน้างานในพื้นที่วงกว้าง ในฐานะผู้นำในด้านเทคโนโลยีและการใช้งานในรูปแบบต่างๆถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดต้นทุนกว่า

    Municipal equipment

    รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลแบบมัลติฟังก์ชั่นจาก Kärcher และ Holder

    Kärcher Municipal GmbH ที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ได้ออกแบบพัฒนารถ และอุปกรณ์สำหรับงานเทศบาลอย่างครบครัน ภายใต้องค์กรใหม่นี้ แบรนด์โฮลเดอร์และคาร์เชอร์ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และกำลังขับเคลื่อน สำหรับคุณในฐานะลูกค้า กรณีนี่หมายถึงการจัดการงานทำความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี ด้วยคุณภาพระดับเฟิร์สคลาส ด้วยรถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลแบบมัลติฟังก์ชั่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาสร้างความเชื่อมั่นในอุปกรณ์เพื่องานเทศบาลในอนาคต

    รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลของคาร์เชอร์ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมในทุกที่ ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับพื้นผิวที่อาจขรุขระ ถนน ทางเดิน ที่จอดรถ พื้นที่สนามหญ้า ไปจนถึงลานกีฬา และทุกฤดูกาล การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในฤดูร้อน ไปจนถึงการใช้งานในฤดูหนาว ด้วยการใช้งานที่แตกต่างกัน รถกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาลของคาร์เชอร์เหล่านี้ จะถูกนำเสนอโซลูชันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในแง่ของประสิทธิภาพ การทำงาน และความประหยัด และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า

    รถทำความสะอาดในงานเทศบาลที่ใช้งานได้ครอบคลุมที่สุด

    ขุมพลังแห่งการทำความสะอาด – วิดีโอการใช้งาน

    MC 130

    MC 250 – when you want the best!

    MIC 35/MIC 42 winter service

    การใช้งานที่คิดและออกแบบมาอย่างดี - สามารถดัดแปลงในการใช้งานให้ตอบโจทย์

    หน้าปัดบนรถทำความสะอาดในงานเทศบาลนี้ของคาร์เชอร์และโฮลเดอร์สามารถออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ซึ่งใช้งานได้จริงและสะดวก อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กล้องมองหลัง วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี MP3 บลูทูธ และระบบแฮนด์ฟรี เบาะนั่งสบาย และกระจกมองหลังถูกออกแบบมาให้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น ระบบที่ปรับแต่งอย่างประณีต ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ลำเลียง อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์เสริม ให้ฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพในระดับสูง การรับประกันความพร้อมของอะไหล่ในระดับสูงโดยใช้เวลาจัดส่งน้อยที่สุดและสต็อกสินค้าในระยะยาวช่วยให้มั่นใจถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว

    Ausstattung

    อุปกรณ์เสริมสะดวกสบายกว่า

    ตั้งแต่ที่วางเครื่องดื่มไปจนถึงกระเป๋าเอกสาร ตั้งแต่เบาะนั่งแบบอัดลมแบบคอมฟอร์ทไปจนถึงวิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงและช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้ดีเป็นพิเศษ

    Konifguration

    ติดตั้งอุปกรณ์ตามต้องการ

    อุปกรณ์พิเศษเฉพาะตัว เช่น ท่อร้อยสายยาง ระบบหมุนเวียนน้ำ ระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลาก และระบบไฮดรอลิก ขยายขอบเขตการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพ

    crubbing device

    มีอุปกรณ์เสริมมากมายให้เลือก

    คาร์เชอร์ นำเสนออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกงาน: แปรงลูกกลิ้งด้านหน้า ระบบแปรงที่มีและไม่มีแปรงด้านข้าง และระบบดูดสำหรับการทำความสะอาดภายนอกอาคาร เครื่องตัดหญ้า แปรงปัดวัชพืช และแขนรดน้ำระบบไฮดรอลิกสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและระบบเครื่องสำหรับการทำความสะอาด

    Ersatzteile

    น่าเชื่อถือจนคุณวางใจได้

    ด้วยอะไหล่แท้ของคาร์เชอร์เท่านั้นที่มีคุณภาพระดับตำนาน นำไปใช้ได้ร่วมกับแปรงด้านข้าง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิก และอะไหล่ซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนอะไหล่ น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุในการใช้งานอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่มีอะไรดีไปกว่าอะไหล่แท้ของคาร์เชอร์

    Hotline

    พร้อมให้บริการลูกค้า

    ให้บริการอย่างเป็นกันเองและมุ่งเน้นเพื่อการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า

    Serviceverträge

    คงประสิทธิภาพและคุณค่า

    พร้อมใช้งานเสมอ: ด้วยข้อตกลงการบริการของเรา เครื่องทำความสะอาดของคาร์เชอร์พร้อมใช้งานเสมอ ต้องขอบคุณการบำรุงรักษาประจำรอบ หรือแพ็คเกจบริการเต็มรูปแบบ

    โบรชัวร์ (Brochure)

    P_MIC_Range_brochure_A4_16S_EN_00253140_0617_EN

    รถทำความสะอาดสำหรับงานเทศบาล

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    P_Municipal_Medium_Range_brochure_A4_28S_EN_00252740_05_EN

    อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับงานสาธารณูปโภค

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    P_MC_250_Brochure_A4_24S_EN_00281740_0819_view

    MC 250 เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล

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