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    Nozzle pack TR wet jet set 0035 | Kärcher

    Metal cylinder, nozzle, and black rubber stopper on a white background.

    Nozzle pack TR wet jet set 0035

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.112-021.0

    ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เชอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่แนบมากับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 | 4.115-006.0
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