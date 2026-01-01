Nozzle pack TR wet jet set 0040 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.112-019.0ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เชอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่แนบมากับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 | 4.115-006.0
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.369
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com