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    Nozzle pack TR wet jet set 0050 | Kärcher

    Metal cylinder, nozzle, and black rubber stopper on a white background.

    Nozzle pack TR wet jet set 0050

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.112-023.0

    ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เชอร์ที่ดีที่สุด เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมการพ่นแบบเปียกเท่านั้น
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