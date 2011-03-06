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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black lid, and flexible hose attached to a metal wand.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 27/1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.428-500.0

    เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ เครื่องรุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์อีกหลายรายการเป็นมาตรฐาน
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