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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a silver body, black top, and long hose on wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 30/1 Me Classic *CN

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.428-569.0

    • ระบบ Easy Service Concept
    • แรงดูดกำลังสูง
    • ตลับตัวกรองหรือถังกรองถาวร