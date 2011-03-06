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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.428-569.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
59
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
227 / 22.7
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
28
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1300
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
78
สี
สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
10
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
380 x 365 x 640
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน