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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 30/1 Tact L

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.148-201.0

    ส่วนประกอบที่ทนทานและแข็งแรงและกำลังแรงดูดสูง: เครื่องดูดฝุ่นระบบแทคเป่าฝุ่นแบบเปียกและแห้ง NT 30/1 พร้อมนวัตกรรมระบบทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองและความจุถังขนาด 30 ลิตร
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