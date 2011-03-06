ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Sale
    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a grey top and stainless steel body.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 38/1 Me Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.428-530.0

    NT 38/1 Me Classic ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดกะทัดรัด แต่แข็งแรงทนทาน สามารถขจัดเศษสิ่งสกปรกปริมาณมากได้ทุกชนิดโดยไม่เปลืองแรง ถังขนาดความจุ 38 ลิตร ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้