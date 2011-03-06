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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose on wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 40/1 Ap L

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.148-321.0

    • ทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติ
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