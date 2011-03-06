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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and metal wand, featuring a grey body and black top.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 48/1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.428-620.0

    NT 48/1 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานสูง มีประสิทธิภาพและทรงพลัง ด้วยขนาดที่กะทัดรัดซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของบริษัทรับทำความสะอาด อุตสาหกรรมยานยนต์ และการค้า
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