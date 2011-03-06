Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.428-620.0NT 48/1 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานสูง มีประสิทธิภาพและทรงพลัง ด้วยขนาดที่กะทัดรัดซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของบริษัทรับทำความสะอาด อุตสาหกรรมยานยนต์ และการค้า
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
72
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
249 / 24.9
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
48
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1380
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
71
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
10.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
14.635
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
490 x 390 x 780
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า