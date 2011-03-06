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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with grey body, black top, and attached hose on wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 65/2 Ap

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-291.0

    เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Ap คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 2 มอเตอร์กำลังสูงสำหรับการใช้งานได้แบบมืออาชีพ กำลังดูดเกือบคงที่ตลอดเวลาเนื่องจากการทำความสะอาดแผ่นกรองจีบอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการเป่าลมแรง
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