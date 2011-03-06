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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with grey body, black top, and yellow accents, featuring a hose and wand attachment.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 65/2 Tact²

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-286.0

    • ถังเก็บขนาด 65 ลิตร พร้อม ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตครบชุด และมือจับแบบดัน
    • ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact² สำหรับดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมาก
    • อุปกรณ์นำไฟฟ้า, หัวดูดพื้น Adv ขนาด 360 มม., ไส้กรองแบนแบบเปียก & แห้ง
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