คาร์เชอร์ขอเสนอ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำประสิทธิภาพสูง รุ่นใหม่สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบ Tact ที่ได้รับความนิยมนี้ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบอัตโนมัติ Tact² มีมอเตอร์สองชุดช่วยให้กำลังดูดสูงคงที่ และด้วยตัวกรองที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้การเปลี่ยนตัวกรองกลายเป็นเรื่องที่แทบจะลืมไปได้เลย เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 65/2 Tact² ของคาร์เชอร์ที่มาพร้อมกับระบบ Tact² ที่ไม่เพียงสามารถขจัดฝุ่นละเอียดปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดการกับฝุ่นผง เศษสิ่งสกปรก และน้ำได้อีกด้วย ออปชั่นที่หลากหลายส่งผลให้เครื่องดูดฝุ่นกลุ่มนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะหน้างานแบบไหน ที่ไหน เมื่อไร ก็ตามที่คุณต้องการแรงดูดกำลังสูงคงที่ ทั้งในไซต์งานก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือในอุตสาหกรรมทั่วไป
ขนย้ายง่าย
มือจับสำหรับเข็นแบบปรับระดับได้และล้อขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด
เช่น สามารถติดหัวฉีดทำความสะอาดพื้นเข้ากับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²
แผ่นกรองแบบจีบจะถูกทำความสะอาดด้วยลมแรงสูงและสามารถถอดเปลี่ยนได้จากด้านที่ทำความสะอาด ฝุ่นละเอียดจะไม่เข้าไปอุดตันตัวกรอง รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศให้สูงตลอดเวลา สามารถดูดฝุ่นละเอียดประเภท A ได้มากกว่า 1,000 กก. โดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
เครื่องมือต่างๆ สามารถเก็บรักษาไว้ในที่เก็บบนตัวเครื่อง รวมถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กและขวดขนาดเล็ก