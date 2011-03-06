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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey top, stainless steel body, and black hose on wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 70/2 Me Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-224.0

    เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน ทรงพลัง และใช้งานง่าย มาพร้อมกับถังขนาดความจุ 70 ลิตรสำหรับสิ่งสกปรกหยาบ ฝุ่นละเอียด และของเหลว