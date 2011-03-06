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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-224.0เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me Classic เป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน ทรงพลัง และใช้งานง่าย มาพร้อมกับถังขนาดความจุ 70 ลิตรสำหรับสิ่งสกปรกหยาบ ฝุ่นละเอียด และของเหลว
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
53
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
225 / 22.5
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
70
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
2300
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
76
สี
สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
18.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
24.952
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
580 x 510 x 850
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน