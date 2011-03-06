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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-269.0NT 70/2 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำกำลังสูง พร้อมถังขนาดความจุ 70 ลิตร และมี 2 มอเตอร์
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
74
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
70
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
2400
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
10
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
79
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
25.2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
32.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
720 x 510 x 975
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า