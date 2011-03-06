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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a grey and black body, hose, and floor nozzle.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 70/2

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-269.0

    NT 70/2 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำกำลังสูง พร้อมถังขนาดความจุ 70 ลิตร และมี 2 มอเตอร์
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