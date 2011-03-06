เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ได้รับการรับรองตามข้อกำหนด ATEX Directive 2014/34/EU ของสหภาพยุโรป โดยสถาบันทดสอบอิสระที่มีชื่อเสียงอย่าง IBExU สำหรับใช้ในการกำจัดฝุ่นที่จุดติดไฟได้และฝุ่นอันตรายประเภท Dust Class H ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด Zone 22 ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรับรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง โดยเครื่องดูดฝุ่นชนิดเปียกและแห้งรุ่นป้องกันการระเบิดนี้ มีการออกแบบระบบต่อลงกราวด์อย่างสมบูรณ์แบบ (Fully Earthed Design) พร้อมอุปกรณ์เสริมที่นำไฟฟ้า ช่วยป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge) ด้วยถังบรรจุขนาด 75 ลิตร ที่ผลิตจากสเตนเลสสตีลและชุดฐานล้อที่แข็งแรงพร้อมด้ามจับแบบปรับระดับได้ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายฝุ่นจำนวนมาก สิ่งสกปรกขนาดใหญ่ หรือของเหลว ออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีชุดตัวกรองนิรภัย (Safety Filter Set) ที่ช่วยให้มั่นใจว่าวัสดุที่ถูกดูดเข้าไปจะถูกกำจัดทิ้งได้อย่างปลอดภัย รายการอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ประกอบด้วย: แผ่นกรองฝุ่นแบบแบน (Safety Flat Pleated Filter): สำหรับฝุ่น Class H โดยเฉพาะ มีความทนทานสูงด้วยการเคลือบสาร PTFE พิเศษ และมีประสิทธิภาพในการกักเก็บฝุ่นได้สูงถึง 99.995%
ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในพื้นที่ Zone 22 ตามข้อกำหนด ATEX Directive 2014/34/EU (รับรองโดยสถาบันทดสอบ IBExU)
ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งานในพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Zone 22) เหมาะสำหรับการกำจัดฝุ่นอันตราย: รองรับฝุ่นอันตรายมาตรฐาน Dust Class H
มอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่าน
ความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน: รองรับการใช้งานสูงสุด 5,000 ชั่วโมง
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบต่อเนื่อง: พร้อมชุดอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาให้มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า
ไส้กรองกระดาษแบบแบนนิรภัย (Safety Flat-pleated Filter)
รับรองประสิทธิภาพการกักเก็บฝุ่น: มั่นใจด้วยประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.995% ทนทานเป็นพิเศษ: ด้วยการเคลือบสาร PTFE ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความแข็งแกร่ง ผ่านการรับรองสำหรับการดูดฝุ่นอันตราย: ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับฝุ่นอันตรายมาตรฐาน Dust Class H