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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, black and yellow accents, and a long hose attachment.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 75/1 Me Ec H Z22

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-331.0

    • ถังบรรจุสเตนเลสสตีลขนาด 75 ลิตร: พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตโดยสมบูรณ์ (Complete Antistatic System), รองรับฝุ่นอันตรายระดับ Dust Class H และมาพร้อมด้ามจับสำหรับเข็น
    • มอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่าน (อายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง): ผ่านการรับรองสำหรับใช้งานกับฝุ่นที่จุดติดไฟได้ในพื้นที่อันตราย Zone 22
    • ชุดอุปกรณ์เสริมชนิดนำไฟฟ้า: มาพร้อมไส้กรองกระดาษพับนิรภัยมาตรฐาน Safety/HEPA และหัวดูดตามซอก (Crevice Nozzle)
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