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เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-292.0เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ การทำความสะอาดแผ่นกรองจีบด้วยการเป่าลมแรงที่มีประสิทธิภาพด้วยพลังดูดที่คงที่
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
74
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
75
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
2760
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
10
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
73
สี
สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
26
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
700 x 505 x 995
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน