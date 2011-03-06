ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with stainless steel body, large wheels, and flexible hose.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 75/2 Ap Me Tc

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-292.0

    เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ การทำความสะอาดแผ่นกรองจีบด้วยการเป่าลมแรงที่มีประสิทธิภาพด้วยพลังดูดที่คงที่
    ขอใบเสนอราคา