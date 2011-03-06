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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body and attached hose, standing on wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 75/2 Tact² Me

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-288.0

    • ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact² สำหรับดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมาก
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