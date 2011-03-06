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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body, black hose, and wheeled base.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง

    NT 90/2 Me Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.667-701.0

    เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 90/2 Me ด้วยขนาดบรรจุ 90 ลิตรทำให้มอเตอร์คู่ สามารถดูดสิ่งสกปรกได้ในปริมาณมากด้วยพลังการดูดที่โดดเด่น
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