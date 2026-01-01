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    Pad disk complete STRONG BD75, 375 มม. | Kärcher

    Circular black pad with textured surface and central attachment hub, featuring small holes evenly distributed across the pad.

    Pad disk complete STRONG BD75, 375 มม.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-591.0

    จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กโทรดปกติได้ แผ่นรองไดรฟ์พร้อมตะขอพิเศษสำหรับยึดแผ่นอิเล็กโทรด ยึดแผ่นรองที่แผ่นไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 75 2 ชิ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้
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