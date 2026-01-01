Pad disk complete STRONG BD75, 375 มม. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-591.0จำเป็นสำหรับการใช้แผ่นเมลามีน แต่ยังสามารถใช้กับแผ่นอิเล็กโทรดปกติได้ แผ่นรองไดรฟ์พร้อมตะขอพิเศษสำหรับยึดแผ่นอิเล็กโทรด ยึดแผ่นรองที่แผ่นไดรฟ์ของหัวทำความสะอาด D 75 2 ชิ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ จำเป็นต้องใช้
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
375
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.55
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com