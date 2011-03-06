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ประเทศ: ไทย
สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพในการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องในลานจอดรถขนาดใหญ่ พื้นที่จัดแสดงสินค้า และพื้นที่อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยประสิทธิภาพสูงของคาร์เชอร์จึงมั่นใจได้ในผลลัพธ์ของความสะอาด
ในฐานะผู้ให้บริการแบบครบวงจรในด้านเทคโนโลยีการกวาดทำความสะอาด คาร์เชอร์ขอนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งาน ตั้งแต่เครื่องกวาดพื้นขนาดเล็กแบบระบบสองหัวแปรง ที่มีความกะทัดรัดและคล่องตัวสูงเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดภายในเมือง ไปจนถึงเครื่องจักรทรงพลังขนาด 3.5 ตัน พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดตรอกซอกซอยที่แคบและซับซ้อน หรือการทำความสะอาดถนนสายหลักและลานกิจกรรมกลางเมือง เรามีเครื่องจักรที่ใช่และพร้อมที่สุดสำหรับคุณ
ระบบแปรงขัดระดับมืออาชีพที่ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดแต่มีการสึกหรอต่ำ ไปจนถึงถังเก็บน้ำสะอาดขนาดใหญ่และระบบหมุนเวียนน้ำที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานเป็นพิเศษ เทคโนโลยีเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทในการพัฒนา เมื่อเทคโนโลยีอันทรงพลังมาบรรจบกับแนวคิดการควบคุมที่ใช้งานง่าย ระบบขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงกล้ารับประกันว่าเครื่องจักรของคาร์เชอร์คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบและเหนือกว่าในทุกมิติ
ห้องโดยสารที่กว้างขวางไม่เพียงแต่จะมอบความสะดวกสบายที่เหนือกว่าให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับ ทัศนวิสัยแบบ 360° เพื่อให้มองเห็นสิ่งสำคัญรอบตัวได้อย่างชัดเจนและเพิ่มความปลอดภัยในขณะทำงาน ห้องโดยสารของคาร์เชอร์ยได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ROPS ที่มอบสภาพการทำงานที่เหมาะสมด้วยระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ และระบบปรับอากาศทั้งแบบมาตรฐานและแบบออปชันเสริมสำหรับทุกฤดูกาล