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    Municipal Implement Carrier | Kärcher

    พร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย

    โซลูชันที่ปรับแต่งมาเพื่อทุกรูปแบบการใช้งาน

    ที่สุดของโซลูชันเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย: รถอเนกประสงค์ Kärcher Holder ออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้ตลอดทั้งปีภายใต้สภาวะที่สมบุกสมบันที่สุด มอบประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นด้วยพละกำลังตั้งแต่ 26 ถึง 129 แรงม้า (18.9 ถึง 95 กิโลวัตต์) พร้อมรองรับทุกพื้นที่และทุกภารกิจที่คุณต้องการ

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    Kärcher implement carriers

    ไม่ว่าภารกิจของคุณจะหลากหลายเพียงใด ตั้งแต่การดูแลพื้นที่สีเขียว การบำรุงรักษาถนน การกวาดใบไม้ ไปจนถึงระบบชลประทาน รถในกลุ่ม MIC พร้อมมอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยตัวรถที่มีขนาดกะทัดรัดและคล่องตัวสูง รถบรรทุกอุปกรณ์เหล่านี้จึงเหมาะเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนทางเท้า ในสวนสาธารณะ และตามตรอกซอกซอยที่แคบในตัวเมือง

    Holder implement carriers

    รถทำความสะอาดอเนกประสงค์สำหรับงานเทศบาล Holder ถูกสร้างมาเพื่อภารกิจที่ท้าทายขีดจำกัดสูงสุดของทั้งมนุษย์และเครื่องจักร อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังความแข็งแกร่ง? เพราะรถบรรทุกอุปกรณ์อเนกประสงค์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานตลอดทั้งปีภายใต้สภาวะที่สมบุกสมบันที่สุด ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ปรับแต่งมาให้เข้ากับตัวรถอย่างสมบูรณ์แบบ เราจึงมอบโซลูชันที่ครบวงจร ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปทั้งในด้านประสิทธิภาพทางเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

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