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    การที่ทนาทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน | Kärcher