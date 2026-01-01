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    ชุดอุปกรณ์ท่อม้วนแบบอัตโนมัติ เอชดีเอส เอ็ม/เอส | Kärcher

    Kärcher hose reel with black metal frame and yellow hose, featuring connectors and mounting bracket.

    ชุดอุปกรณ์ท่อม้วนแบบอัตโนมัติ เอชดีเอส เอ็ม/เอส

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-011.0

    Add-on kit hose reel HDS M/S ม้วนสายอัตโนมัติเป็นชุดอุปกรณ์ยึดที่สมบูรณ์ซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง เหมาะสำหรับ HDS ระดับกลางและระดับสูง เพื่อความสะดวกสูงสุดในการม้วนและคลายท่อแรงดันสูง
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