ชุดอุปกรณ์ท่อม้วนแบบอัตโนมัติ เอชดีเอส เอ็ม/เอส | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-011.0Add-on kit hose reel HDS M/S ม้วนสายอัตโนมัติเป็นชุดอุปกรณ์ยึดที่สมบูรณ์ซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง เหมาะสำหรับ HDS ระดับกลางและระดับสูง เพื่อความสะดวกสูงสุดในการม้วนและคลายท่อแรงดันสูง
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
32.5
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com