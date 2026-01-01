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    ชุดติดตั้งท่อรีลแบบอัตโนมัติ เอชดีเอส ซี | Kärcher

    Kärcher hose reel with mounting bracket, hose, and various metal and plastic components on a white background.

    ชุดติดตั้งท่อรีลแบบอัตโนมัติ เอชดีเอส ซี

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-012.0

    ABS automatic hose reel HDS C ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ โรลม้วนสายฉีดสำหรับ HDS ขนาดยาวติดตั้งง่ายและสามารถฟังก์ชั่นสั้นทั้งหมดได้ให้ความสะดวกในการวางท่อประปา HP: ท่อ HP
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