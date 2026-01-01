ชุดติดตั้งท่อรีลแบบอัตโนมัติ เอชดีเอส ซี | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-012.0ABS automatic hose reel HDS C ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ โรลม้วนสายฉีดสำหรับ HDS ขนาดยาวติดตั้งง่ายและสามารถฟังก์ชั่นสั้นทั้งหมดได้ให้ความสะดวกในการวางท่อประปา HP: ท่อ HP
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
30
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com