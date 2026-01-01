ที่จับหมุนแบบสแตนเลส | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-867.0ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งม้วนสายอัตโนมัติบนผนัง เพื่อรัศมีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกัลวาไนซ์.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.761
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com