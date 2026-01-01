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    ที่จับหมุนแบบสแตนเลส | Kärcher

    Metal mounting bracket with multiple holes and a central pin, designed for secure attachment.

    ที่จับหมุนแบบสแตนเลส

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.641-867.0

    ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งม้วนสายอัตโนมัติบนผนัง เพื่อรัศมีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกัลวาไนซ์.
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