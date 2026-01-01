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    ข้อต่อแรงดันสูง | Kärcher

    Grey Kärcher spray nozzle with adjustable knob, featuring a brass connector and textured grip.

    ข้อต่อแรงดันสูง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-057.0

    สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก: ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูงพร้อมการปรับมุมไม่ จำกัด สูงสุด 120 ° เพียงติดเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องซักผ้าแรงดันโดยตรง
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