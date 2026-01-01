ข้อต่อแรงดันสูง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.481-039.0ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูง: ด้วยการปรับมุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดถึง 120 °เครื่องมือนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เพียงติดเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
(บาร์)
300
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 155
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.379
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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