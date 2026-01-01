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    ข้อต่อแรงดันสูง | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a black and silver design, featuring a star-shaped adjustment knob.

    ข้อต่อแรงดันสูง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.481-039.0

    ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูง: ด้วยการปรับมุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดถึง 120 °เครื่องมือนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เพียงติดเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
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