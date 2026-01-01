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    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบอย่างดี | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black handle attached to a translucent white bottle, isolated on a white background.

    ถ้วยโฟมแลนซ์แบบอย่างดี

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.394-968.0

    ด้ามจับโฟมแบบสั้นพร้อมมุมการฉีดที่ปรับได้พร้อมถังผงซักฟอก 1 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด
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