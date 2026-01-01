ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Pressure regulating jet pipe packaged Po | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle, shown on a white background.

    Pressure regulating jet pipe packaged Po

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-043.0

    หัวพ่น PowerControl พร้อมหัวฉีดขนาด 027 ช่วยให้สามารถปรับความดันได้หลายแบบโดยตรงในพื้นที่จับและทำให้ปรับกำลังให้เข้ากับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ
    ขอใบเสนอราคา