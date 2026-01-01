Pressure regulating jet pipe packaged Po | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-043.0หัวพ่น PowerControl พร้อมหัวฉีดขนาด 027 ช่วยให้สามารถปรับความดันได้หลายแบบโดยตรงในพื้นที่จับและทำให้ปรับกำลังให้เข้ากับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.1
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com