Pressure regulating jet pipe packaged Po | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-045.0การปรับแรงดันแปรผันไม่ จำกัด ระหว่างการทำงานโดยตรงในพื้นที่จับของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีฟังก์ชันควบคุมเซอร์โว ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสามารถปรับให้เข้ากับงานนั้น ๆ ได้ในทันที โหมดแรงดันต่ำสำหรับการใช้สารทำความสะอาดและการปรับระดับเจ็ทปัดออกจากผลิตภัณฑ์
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.15
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com