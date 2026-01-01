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    Pressure regulating jet pipe packaged Po | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle, shown on a white background.

    Pressure regulating jet pipe packaged Po

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-047.0

    การปรับแรงดันแปรผันไม่ จำกัด ระหว่างการทำงานโดยตรงในพื้นที่จับของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีฟังก์ชันควบคุมเซอร์โว ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสามารถปรับให้เข้ากับงานนั้น ๆ ได้ในทันที โหมดแรงดันต่ำสำหรับการใช้สารทำความสะอาดและการปรับระดับเจ็ทปัดออกจากผลิตภัณฑ์
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