PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-420.0ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
20
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
21.88
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
22.685
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
260 x 230 x 430
ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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