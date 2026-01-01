PressurePro Machine Protector RM 110 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-488.0ผลิตภัณฑ์ บำรุงรักษา เครื่อง PressurePro Machine Protector RM 110
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
20
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
1
ค่า pH
9
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
20.34
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
21.585
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
230 x 250 x 420
ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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