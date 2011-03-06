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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-069.0ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด คราบน้ำมันและคราบจารบี PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
20
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
1
ค่า pH
14
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
22.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
24.218
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
260 x 237 x 430
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
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