PressurePro Solar Cleaner RM 99 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-798.0ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด แผงโซล่า PressurePro Solar Cleaner RM 99
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
10
ค่า pH
9
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
10.34
ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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