เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
คุณสามารถดูคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีได้ที่นี่:
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ สำหรับมืออาชีพจากคาร์เชอร์ ใช้ในปริมาณที่น้อยลงแต่สะอาดมากขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม งานช่าง และอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูง
มืออาชีพเลือก Kärcher เพราะเรามอบประสิทธิภาพสูงสุดที่มาพร้อมการปกป้อง ทั้งผู้ใช้งาน เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบทำความสะอาดที่สมดุลทั้งตัวเครื่องทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์เสริม ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตได้จริง ครบจบในที่เดียวจากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก
คาร์เชอร์เลือกสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นในการผลิตน้ำยาทำความสะอาด จึงไม่แปลกที่น้ำยาปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความสะอาดได้อย่างคุ้มค่า
ผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์จำนวนมากผลิตขึ้นโดยใช้สูตรที่สามารถแยกส่วนประกอบได้ง่าย ทำให้สามารถแยกส่วนประกอบของน้ำและส่วนประกอบของน้ำมันในเครื่องปั่นแยกน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย
น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ได้รับการคิดค้นมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์โดยเฉพาะ สูตรต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นได้อย่างหมดจดและยังนุ่มนวลต่ออุปกรณ์เป็นอย่างมากด้วย โดยน้ำยาทำความสะอาดจำนวนมากมีส่วนผสมพิเศษสำหรับทำความสะอาดและให้การปกป้องอุปกรณ์ทำความสะอาดได้ในตัว
น้ำยาทำความสะอาดสำหรับการทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ได้รับการคิดค้นมาสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงโดยเฉพาะ
น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ย่นระยะเวลาในการสัมผัสน้ำยาให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อให้ได้สูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คาร์เชอร์หลีกเลี่ยงการใช้ตัวทำละลาย โลหะหนัก และสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การปกป้องสูงสุดต่อผู้ใช้งาน อุปกรณ์ทำความสะอาด และสิ่งแวดล้อม
น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์มีความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์น้อยลง ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยแก้ไขปัญหาการกำจัดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง
น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์จำนวนมากมีคุณภาพในเกรดสำหรับใช้กับอาหารได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารได้อย่างครอบคลุม
น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์มีน้ำหอมเป็นส่วนประกอบ อาทิ เลมอนออยล์เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และทำให้พื้นดูสะอาดและสดชื่น
ระบบของคาร์เชอร์พัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน คาร์เชอร์เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่ผลิตทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด และอุปกรณ์เสริมอย่างครบวงจร พันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม
น้ำยาทำความสะอาดและดูแลรักษาของคาร์เชอร์มีความอเนกประสงค์และประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้งาน เนื่องจากได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระดับสูงสุดให้กับระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด คาร์เชอร์ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มและได้นำหลักการนี้มาใช้ในงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทโดยตลอด สิ่งนี้เป็นรากฐานความสำเร็จของเราและเป็นแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติของเราทั้งหมด
การวิจัยและพัฒนามีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากปัญหาและความต้องการต่างๆ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่อุปกรณ์ทำความสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับระบบทำความสะอาดโดยรวมทั้งระบบที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แล้วจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย มีวิธีลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน เหล่านี้คือคำถามที่คาร์เชอร์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจากฝ่ายเทคโนโลยีและฝ่ายเคมีกำลังช่วยกันค้นหาคำตอบ ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนการตลาดต่างๆ รวมถึงบรรดาซัพพลายเออร์และผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราดำเนินการวิเคราะห์สิ่งสกปรกทุกชนิดบนทุกพื้นผิวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถขจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นให้หลุดออกจากพื้นผิว เก็บรวบรวม และกำจัดทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นไปอย่างมีระบบทั้งในแง่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางองค์รวมที่เราดำเนินอยู่ แน่นนอนว่าทุกภารกิจสามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยคาร์เชอร์ สมรรถนะและประสิทธิภาพที่สูงของน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์เป็นผลมาจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาเป็นเวลากว่า 30 ปีภายในห้องปฏิบัติการของเราเอง ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาดชั้นนำระดับโลก เราได้เริ่มดำเนินงานในก้าวแรกอย่างจริงจังเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการระบบทำความสะอาดอย่างครบวงจรมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว และความรู้ความชำนาญรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เรามีได้กลายเป็นตัวกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ในฐานะผู้ให้บริการระบบโซลูชั่นทำความสะอาดแบบครบวงจร คาร์เชอร์ไม่เพียงพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาดสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์เท่านั้น แต่ยังผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้ขึ้นเองในบริษัทด้วย การผลิตน้ำยาทำความสะอาดขึ้นเองทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอและมั่นใจได้ถึงขีดความสามารถสูงสุดในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการกำจัดการขนส่งที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไป
แนวคิดของเราในการเป็นผู้ให้บริการระบบไม่ได้จำกัดเพียงแค่การจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาและผลิตน้ำยาทำความสะอาดด้วย ระบบผลิตและเติมน้ำยาที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัททำให้เราสามารถควบคุมการผลิตน้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นมีคุณภาพในระดับที่เราต้องการ การใช้ระบบการผสมและเติมน้ำยาอันทันสมัยทำให้เรามั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์ของเรา อีกทั้งยังรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีพร้อมให้บริการและจัดส่งได้ทุกเมื่อ
ระบบของเรามีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถรองรับบรรจุภัณฑ์แบบขวดตั้งแต่ขนาด 0.5 ลิตรไปจนถึงรถบรรทุกน้ำมัน/ของเหลวขนาดใหญ่ 20,000 ลิตรได้อย่างครอบคลุมโดยสามารถเติมน้ำยาให้เต็มได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีภาชนะผสมน้ำยาประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดใหญ่ถึง 25,000 ลิตรพร้อมให้บริการด้วย ด้วยศักยภาพด้านการผลิตที่สามารถตอบสนองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาโดยตลอด และด้วยระบบการผลิตและการจัดเก็บที่ทันสมัยที่พร้อมดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จภายในศูนย์การผลิต คาร์เชอร์จึงมีบทบาทอย่างแข็งขันในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างไซต์ผลิตกับไซต์จัดเก็บอีกต่อไป สินค้าทั้งหมดของเราพร้อมจัดส่งไปทั่วโลกได้จากศูนย์การผลิตโดยตรง