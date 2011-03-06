เมื่อเปรียบเทียบกับไม้กวาดทั่วไป เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็นมอบข้อดีที่เหนือกว่า โดยความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือ "ความเร็ว" เพราะเครื่องกวาดพื้นสามารถทำงานได้เร็วขึ้นถึง 12 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้ไม้กวาด ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าแรงได้อย่างมหาศาล
นอกจากนี้ การใช้ไม้กวาดมักเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายมากและทำให้เกิดความเหนื่อยล้าได้ง่าย แต่ด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และการใช้งานที่ง่ายของเครื่องกวาดพื้นคาร์เชอร์ จะช่วยให้งานของคุณกลายเป็นเรื่องเบาแรงและช่วยปกป้องสุขภาพหลังของคุณ บอกลาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปได้เลย และหากคุณเลือกใช้เครื่องกวาดพื้นแบบเดินตาม คุณจะสามารถลดภาระในการทำความสะอาดลงได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า
ข้อดีที่สำคัญอีกประการคือ "การลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น" ในขณะที่การใช้ไม้กวาดจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปในอากาศอย่างควบคุมไม่ได้ เครื่องกวาดพื้นจะทำหน้าที่รวบรวมฝุ่นเข้าสู่ถังเก็บโดยตรง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยการปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดการแพ้ฝุ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการสะสมของฝุ่นที่เป็นอันตรายอีกด้วย
โดยสรุปแล้ว จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเครื่องกวาดพื้นเมื่อเทียบกับไม้กวาดคือ ความเร็ว สรีรศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้น การลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน และการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด