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เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.100-130.0
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
20 - 25
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
74
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
254 / 25.4
อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที)
1
แรงดันการฉีดพ่น (บาร์)
1
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
10 / 9
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
1250
อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์)
40
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
10.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
16.08
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
690 x 325 x 440
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน