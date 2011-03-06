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    Kärcher carpet cleaner with a long handle and transparent nozzle, featuring a grey body and yellow accents.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    Puzzi 10/1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.100-130.0

    • เทคโนโลยีปั๊มและมอเตอร์ทรงพลัง พร้อมถัง 2-in-1 ที่ถอดออกได้