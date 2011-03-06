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เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.101-120.0เครื่องซักพรมอัตโนมัติแบบฉีดพร้อมดูดกลับ Puzzi 30/4 คือคำตอบของการทำความสะอาดอย่างประหยัดสำหรับพื้นพรมขนาดใหญ่ และทำให้การทำความสะอาดถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ไม่เมื่อยล้า และรวดเร็ว
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
60 - 75
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
74
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
254 / 25.4
อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที)
3
แรงดันการฉีดพ่น (บาร์)
4
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
30 / 15
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
1200
อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์)
70
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
15
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
26
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
580 x 460 x 930
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า