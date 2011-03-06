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    Kärcher carpet cleaner with grey and yellow design, featuring a handle, hose, and transparent nozzle.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    Puzzi 30/4

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.101-120.0

    เครื่องซักพรมอัตโนมัติแบบฉีดพร้อมดูดกลับ Puzzi 30/4 คือคำตอบของการทำความสะอาดอย่างประหยัดสำหรับพื้นพรมขนาดใหญ่ และทำให้การทำความสะอาดถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ไม่เมื่อยล้า และรวดเร็ว
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