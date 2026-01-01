เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 8/1 Anniversary Edition | Kärcher

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เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.100-248.0
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
12 - 18
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
71
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
270 / 27
อัตราการฉีดพ่น (ลิตร/นาที)
1
แรงดันการฉีดพ่น (บาร์)
1
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
8 / 7
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
1200
อัตรากำลังปั๊ม (วัตต์)
40
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
71
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
สี
สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
8.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
12.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
524 x 332 x 442
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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