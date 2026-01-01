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    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 8/1 Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher professional carpet cleaner with hose attachment and detergent box.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    Puzzi 8/1 Anniversary Edition

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.100-248.0

    • ถังน้ำสะอาดขนาด 8 ลิตร ทำความสะอาดพรมและวัสดุสิ่งทอได้ยอดเยี่ยม แข็งแรงทนทาน
    • เทคโนโลยีปั๊มและมอเตอร์ทรงพลัง พร้อมถัง 2-in-1 ที่ถอดออกได้