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    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ Puzzi 8/1 | Kärcher

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    Kärcher spray extraction cleaner, grey and yellow, with a clear water tank, flexible hose, and hand nozzle, on a white background.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    Puzzi 8/1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.100-240.0

    • ถังน้ำสะอาดขนาด 8 ลิตร ทำความสะอาดพรมและวัสดุสิ่งทอได้ยอดเยี่ยม แข็งแรงทนทาน
    • เทคโนโลยีปั๊มและมอเตอร์ทรงพลัง พร้อมถัง 2-in-1 ที่ถอดออกได้