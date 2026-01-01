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    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ PW 30/1 | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a long black handle and grey cleaning head, designed for professional use.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    PW 30/1

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.913-103.0

    • แปรงลูกกลิ้งหลัก
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