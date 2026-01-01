เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ PW 30/1 | Kärcher

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พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
70 - 110
พิกัดกำลังมอเตอร์ของแปรงขัด (วัตต์)
60
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5.9
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
350 x 260 x 835
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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คู่มือการใช้งาน