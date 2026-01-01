Quick-fitting pipe union coupler trapezo | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.115-000.0สำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างสเปรย์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดสเปรย์ของคาร์เชอร์เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานปืนทริกเกอร์ / สเปรย์แลนซ์ ด้วยด้ายภายใน M 22 x 1.5
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.462
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com