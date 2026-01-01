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    Quick-fitting pipe union coupler trapezo | Kärcher

    Grey cylindrical Kärcher accessory with a yellow rim and textured surface.

    Quick-fitting pipe union coupler trapezo

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.115-000.0

    สำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างสเปรย์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดสเปรย์ของคาร์เชอร์เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานปืนทริกเกอร์ / สเปรย์แลนซ์ ด้วยด้ายภายใน M 22 x 1.5
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