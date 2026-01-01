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    RM 768** 10l cleaner iCapsol | Kärcher

    White container labeled "Kärcher RM 768 Carpet Cleaner," featuring product details and cleaning imagery on the label.

    RM 768** 10l cleaner iCapsol

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.296-127.0

    น้ำยาทำความสะอาดพรม ทำความสะอาดระหว่างรอบ (Intermediate cleaner) พร้อมสารดูดซับกลิ่น สำหรับใช้กับเครื่องซักพรม Kärcher โดยเฉพาะ ไม่ต้องล้างน้ำออกด้วยเทคโนโลยี iCapsol และได้รับการรับรองมาตรฐาน Woolsafe (ปลอดภัยต่อพรมขนสัตว์)
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