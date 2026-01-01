RM 768** 10l cleaner iCapsol | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.296-127.0น้ำยาทำความสะอาดพรม ทำความสะอาดระหว่างรอบ (Intermediate cleaner) พร้อมสารดูดซับกลิ่น สำหรับใช้กับเครื่องซักพรม Kärcher โดยเฉพาะ ไม่ต้องล้างน้ำออกด้วยเทคโนโลยี iCapsol และได้รับการรับรองมาตรฐาน Woolsafe (ปลอดภัยต่อพรมขนสัตว์)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
10
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
1
ค่า pH
6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
10.37
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
10.85
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
230 x 190 x 307
ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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