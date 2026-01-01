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    Roll hard | Kärcher

    Two cylindrical green brush rollers with dense bristles, standing upright on a white background.

    Roll hard

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-625.0

    Roll hard หัวแปรงแบบแข็งสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) สำหรับด้านหน้าที่ขรุขระ ลานหินและไม้ ระบบเปลี่ยนเร็วที่ปลอดภัยและง่ายดาย
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