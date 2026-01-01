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    Roll middle | Kärcher

    Two cylindrical red brush rollers with dense bristles, standing upright on a white background.

    Roll middle

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-624.0

    Roll middle อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแปรงแข็งปานกลางสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะสำหรับ Façade ที่บอบบาง ฟอยล์ และผ้า ระบบเปลี่ยนเร็วที่ง่ายและปลอดภัย
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